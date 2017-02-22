На улице Александровка столкнулись шесть автомобилей

21 февраля около 9:30 на улице Александровка напротив корпуса 1423 автомобиль Skoda Yeti под управлением 36-летнего жителя Зеленограда, следуя по улице Александровка от улицы Новокрюковской в направлении улицы Андреевка врезался в припаркованный автомобиль ГАЗ-3302, после чего выехал на полосу встречного движения и поочередно столкнулся с автомобилями Subaru, Mitsubishi, Hyundai Solaris и с припаркованным автомобилем Honda.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 28-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, который с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу.

По факту данного ДТП проводится расследование.

zelenogradnews.ru

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