В Зеленограде состолось возложение венков и цветов к памятным местам

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Зеленограде состоялось возложение цветов и венков к памятнику-бюсту маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому в Парке Победы, памятнику защитникам Москвы на братской могиле в сквере у станции Крюково и к монументу «Штыки» на 40 километре Ленинградского шоссе.

В мероприятии приняли участие префект Зеленограда Анатолий Смирнов, его заместители, главы управ районов, начальники окружных организаций и ведомств, ветераны, школьники, молодые активисты.

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России – День защитника Отечества. 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». В следующем году мы будем отмечать 100-летие этой даты.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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