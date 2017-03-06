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Масленичные гулянья в Старом Крюково

26 февраля у катка в 9-м микрорайоне жители района Старое Крюково проводили зиму. Для гостей были организованы игры, конкурсы с призами и выступления народных коллективов.

Кроме того, в рамках праздника состоялось подведение итогов конкурса на лучшее чучело Масленицы, участники и победители которого были награждены грамотами и сладкими призами.

В завершение мероприятия было сожжено чучело Масленицы.

zelenogradnews.ru


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