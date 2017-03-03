Началась регистрация на третий кросс «Спутник»
- Пятница, Март 3, 2017, 12:41
- Спорт
- Добавить комментарий
Началась регистрация на третий весенний забег по пересеченной местности «Спутник», который состоится 30 апреля и будет включать две дистанции – 5 и 15 километров. Старт и финиш трассы будет на стадионе «Ангстрем», а ее маршрут пройдет по лесопарковой зоне рядом со стадионом. Окончательный маршрут будет утвержден после того, как растает снег, но не позже 20 апреля.
Старт на дистанцию 5 километров состоится в 12:00, на дистанцию 15 километров – в 12:10.
Размер стартового взноса в этом году составит 1000 рублей (400 слотов) на дистанцию 5 километров и 1500 рублей (500 слотов) на дистанцию 15 километров. Стартовый комплект состоит из номера, чипа электронного хронометража и сувенира – тайны стартового комплекта.
Зарегистрироваться можно на
Напомним, в прошлом году кросс «Спутник» состоялся 17 апреля. В нем приняли участие около 600 спортсменов.
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.