Началась регистрация на третий кросс «Спутник»

Началась регистрация на третий весенний забег по пересеченной местности «Спутник», который состоится 30 апреля и будет включать две дистанции – 5 и 15 километров. Старт и финиш трассы будет на стадионе «Ангстрем», а ее маршрут пройдет по лесопарковой зоне рядом со стадионом. Окончательный маршрут будет утвержден после того, как растает снег, но не позже 20 апреля.

Старт на дистанцию 5 километров состоится в 12:00, на дистанцию 15 километров – в 12:10.

Размер стартового взноса в этом году составит 1000 рублей (400 слотов) на дистанцию 5 километров и 1500 рублей (500 слотов) на дистанцию 15 километров. Стартовый комплект состоит из номера, чипа электронного хронометража и сувенира – тайны стартового комплекта.

Зарегистрироваться можно на сайте команды zelrun до 20 апреля. Организаторы предупреждают о возможном досрочном завершении регистрации при достижении лимита участников.

Напомним, в прошлом году кросс «Спутник» состоялся 17 апреля. В нем приняли участие около 600 спортсменов.

zelenogradnews.ru

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