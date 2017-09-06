Праздничные мероприятия, посвященные 870-летию Москвы

Праздничные мероприятия, посвященные 870-летию столицы, пройдут 9 сентября. Традиционно они начнутся с торжественного возложения цветов к памятному знаку «Первостроителям Зеленограда» на площади Юности и праздничного шествие по Центральному проспекту с участием администрации округа, представителей предприятий, учреждений и творческих коллективов, школьников, студентов, ветеранов.

В 12:00 на площадке у клуба «Силуэт» (корпус 1432) пройдет конкурсная игровая программа с акцией «Скворечник».

В 12:00 в сквере у бюста А. С. Пушкина в 8-м микрорайоне пройдет концертно-развлекательная программа «Москва , цвети и здравствуй», организованная «Творческим лицеем».

В 12:00 в вольерном комплексе «Дом лани» на Никольском проезде состоится экологическая программа «Острова живой природы», участники которой не только узнают самые захватывающие истории про обитателей московских лесопарков, но смогут ощутить себя настоящими актерами и воплотить характеры и повадки животных в «Живых играх» с помощью масок и театральных кукол.

C 13:00 на недавно открытой после реконструкции площади Юности начнется развлекательная интерактивная программма с мастер-классами и участием музыкальных коллективов и сольных исполнителей.

В 13:00 на Центральной площади лучшие творческие коллективы и сольные исполнители Культурного центра «Зеленоград» откроют праздник большой концертной программой. На сцене выступят Андрей Коваль, Наталья Парфенова, Доминика, MaSka, молодежная студия «Амадеус», ансамбль танца «Art dance», театр танца «Крылья», театр танца «Сапфир», творческая мастерская «Качели», ансамбль бального танца «Весна», ансамбль современного танца «Галас», музыкально-театральная студия «МилАко», ансамбль танца «Union», балетная студия «Грация», капелла мальчиков «Орлята», этно-клуб «Дикое поле». Кроме того, 10 сентября с 13:00 Культурным центром «Зеленоград» также будет оргнизована концертная программа.

В 17:00 на Центральной площади начнется торжественная церемония открытия праздника, а после ее завершения в 17:30 состоится праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов. Одновременно с этим в парке Победы откроется 16 тематических интерактивных площадок.

Так, Культурный центр «Доброволец» проведет мастер-класс по игре на барабанах от «Dedov Drums», концерт, анимационную программу от творческого объединения «Карамельки». На площадке центра будет организована фотозона от города детских профессий » Кидбург», пройдут творческие мастер-классы, различные интересные активности от Сержио пицца, Янхук, шоколадные фонтаны, Фаберлик. Завершение программа файер-шоу.

На площадке Культурного центра «Зеленоград» пройдут мастер-классы по лепке, рисованию, изготовлению кукол-оберегов, робототехнике, танцам и вокалу, а также состоится развлекательная программа и научное шоу, будет работать площадка для отдыха с настольными играми.

Кульминацией праздника станет фейерверк, который в этом году начнется на час раньше – в 21:00.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий, 9 сентября в Зеленограде будет ограничено движение автотранспорта.

zelenogradnews.ru

Еще по теме