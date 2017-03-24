Премьера спектакля для детей «Умная собачка Соня» в «Ведогонь-театре»

28 марта в «Ведогонь-театр» представит новый спектакль для детей по мотивам писателя Андрея Усачева в постановке Артема Галушина «Умная собачка Соня».

Спектакль-мультфильм расскажет о приключениях умной собачки Сони, которая каждый день училась чему-нибудь новому.

Однажды Иван Иваныч Королев открыл дверь своей квартиры и обнаружил на пороге маленькую собачку. Иван Иваныч жил один, животных любил, сосиски покупал часто, и поэтому решил ее приютить. Так собачка Соня не только нашла себе хозяина, но и стала «королевской дворняжкой» и главной героиней книги. Ведь она была очень воспитанной собакой, а если порой и попадала в веселые истории, то обязательно училась чему-нибудь новому и полезному. Ведь каждая уважающая себя собачка должна знать правила хорошего тона. Спектакль-мультфильм для детей и их родителей об интересных приключениях умной собачки Сони.

В постановке задействованы Дмитрий Лямочкин, Марина Бутова, Ярослав Шевалдов, Анастасия Хуснутдинова, Илья Роговин.

Премьерные показы спектакля пройдут 28 марта, а также 2 и 30 апреля в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов – 600 рублей.

Напомним, известный детский писатель Андрей Усачев, школьные годы которого прошли в Зеленограде, 8 апреля будет читать текст «Тотального диктанта – 2017» в Культурном центре «Зеленоград».

zelenogradnews.ru

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