Тематическая программа «Голубая лента» Зелёного города
- Пятница, Март 24, 2017, 11:45
- Досуг
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Во Всемирный день воды и Международный день рек, 22 марта, в Культурном центре «Доброволец» прошла тематическая программа «Голубая лента» Зелёного города, организованная Культурным центром совместно с представителями «Мосприроды».
Участники мероприятия узнали о флоре и фауне рек и водоемов Зеленограда, приняли участие в интерактивной программе, а также сделали бумажные цветы, которые раскрываются сами, если их бросить в воду, на мастер-классе «Водяной цветок».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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