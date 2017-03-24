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Тематическая программа «Голубая лента» Зелёного города

Во Всемирный день воды и Международный день рек, 22 марта, в Культурном центре «Доброволец» прошла тематическая программа «Голубая лента» Зелёного города, организованная Культурным центром совместно с представителями «Мосприроды».

Участники мероприятия узнали о флоре и фауне рек и водоемов Зеленограда, приняли участие в интерактивной программе, а также сделали бумажные цветы, которые раскрываются сами, если их бросить в воду, на мастер-классе «Водяной цветок».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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