В Зеленограде выберут «Супербабушку-2017»

30 мая в детской музыкальной школе №71 (Панфиловский проспект, дом 24) состоится окружной этап конкурса «Московская супербабушка-2017» в рамках Международного форума-выставки «50-ПЛЮС».

В конкурсе примут участие жительницы Зеленограда, женщины от 60 до 75 лет, которые будут соревноваться в различных номинациях, используя свой духовный, творческий и интеллектуальный потенциал.

«Супербабушек» ждут творческие юмористические испытания на смекалку и находчивость, а гостей – душевные песни, танцы, хорошее настроение и ощущение праздника на душе.

Начало мероприятия в 14:00.

Конкурс проводится с целью развития и пропаганды семейный ценностей и традиций и позволяет сформировать новый позитивный имидж женщин старшего возраста, помогая избавиться от чувства невостребованности и одиночества, способствует сплочению зеленоградских семей, давая возможность всем почувствовать единение.

zelenogradnews.ru

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