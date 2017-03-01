Весенний квартирник
- Среда, Март 1, 2017, 0:57
- Досуг
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В преддверии Международного женского дня, 7 марта, Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А) и творческий бренд «T-lablel» (корпус 514А) подготовили для зеленоградцев концертно-развлекательную программу «Весеннее вдохновение».
В программе мероприятия проникновенные и чувственные стихи, песни, конкурсы, а также сюрпризы и поздравления для прекрасных дам.
Начало в 17:30. Вход свободный.
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