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Весенний квартирник

В преддверии Международного женского дня, 7 марта, Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А) и творческий бренд «T-lablel» (корпус 514А) подготовили для зеленоградцев концертно-развлекательную программу «Весеннее вдохновение».

В программе мероприятия проникновенные и чувственные стихи, песни, конкурсы, а также сюрпризы и поздравления для прекрасных дам.

Начало в 17:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru


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