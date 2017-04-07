XVII Зеленоградский фестиваль-конкурс классической гитары

23 апреля в Культурном центра «Зеленоград» пройдет конкурсный день XVII Зеленоградского фестиваля классической гитары.

В конкурсной программе примут участие более 50 школьников (ансамбли гитаристов и сольные исполнители) в возрасте от 6 до 18 лет из 23 образовательных учреждений Москвы, Московской области и других регионов страны.

Конкурсанты, успешно прошедшие отбор, станут участниками финального концерта, который состоится 29 апреля в Культурном центре.

Победители будут награждены призами и именными дипломами лауреатов фестиваля. В состав жюри конкурса входят авторитетные преподаватели. Программа фестиваля разнообразна и будет интересна всем любителям звучания классической гитары.

Отборочный этап пройдет 23 апреля с 10:00 до 20:00 в аудитории №239. Гала-концерт состоится 29 апреля в атриуме Культурного центра. Начало в 12:00. Вход свободный.

Напомним, фестиваль-конкурс классической гитары проводится в Зеленограде с 2001 года. Его организатором является композитор и музыкант Андрей Шунин. Первые 15 лет фестиваль проводился в ДЮЦ «Орленок», но в 2016 года его площадкой стал Культурный центр «Зеленоград».

zelenogradnews.ru

Еще по теме