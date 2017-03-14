Розыск очевидцев ДТП у корпуса 1547

14 марта около 7:50 на внутридворовой территории у корпуса 1547 неизвестный водитель – пожилой мужчина, управляя неустановленным автомобилем, предположительно седан марки Mitsubishi темного цвета, сбил 8-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в детскую больницу Москвы.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия ГИБДД проводит расследование и просит всех очевидцев и тех, кому что-либо известно об обстоятельствах указанного ДТП, сообщить по телефонам 8 (499) 733-17-10, 8 (499) 733-04-10, 8 (499) 733-03-44, 8 (925) 133-30-27.

zelenogradnews.ru

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