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Розыск очевидцев ДТП у корпуса 1547

14 марта около 7:50 на внутридворовой территории у корпуса 1547 неизвестный водитель – пожилой мужчина, управляя неустановленным автомобилем, предположительно седан марки Mitsubishi темного цвета, сбил 8-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в детскую больницу Москвы.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия ГИБДД проводит расследование и просит всех очевидцев и тех, кому что-либо известно об обстоятельствах указанного ДТП, сообщить по телефонам 8 (499) 733-17-10, 8 (499) 733-04-10, 8 (499) 733-03-44, 8 (925) 133-30-27.

zelenogradnews.ru


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Один комментарий к “Розыск очевидцев ДТП у корпуса 1547”

  • admin написал 14 Март, 2017, 15:43

    В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками группы розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу по камерам видеофиксации, расположенных в городе, было отработано более 200 автомашин марки Mitsubishi темного цвета. В результате в 13:00 предполагаемый автомобиль-нарушитель был зафиксирован на Панфиловском проспекте напротив 9 микрорайона Зеленограда.

    Установленный водитель Mitsubishi, 48-летний житель Московской области, сознался в содеянном и по требованию сотрудника полиции прибыл в ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО.

    В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КРФ об АП (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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