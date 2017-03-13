В ДТП на Озерной аллее погибла женщина

13 сентября около 20:20 на Озерной аллее произошло ДТП. По предварительным данным автомобили BMW 5-й серии и Volkswagen Touareg двигались по Озерной аллее в разных полосах движения в направлении МИЭТа. В какой-то момент произошло касание автомобилей, в результате чего автомобиль BMW отбросило сначала на металлическое ограждение, а затем на мачту городского освещения.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки и водитель автомобиля BMW, третья пассажирка погибла. Водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen не пострадали.

По факту ДТП ведется расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также личности пострадавших людей и погибшей женщины.

zelenogradnews.ru

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