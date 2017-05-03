Таксист помог задержать подозреваемого в краже строительных инструментов

К сотрудникам ГИБДД на Георгиевском проспекте обратился водитель такси, который сообщил, что отвез своего пассажира на строящийся объект в 17-м микрорайоне, где незнакомец попросил подождать его, а потом отвезти в Подольск. Вернувшись, мужчина погрузил в машину большое количество строительных инструментов. Это показалось водителю такси подозрительным, поэтому при первой же возможности он сообщил о произошедшем инспекторам ГИБДД.

Подозреваемый в краже был задержан по горячим следам. В ходе проверки было установлено, что пассажир – 35-летний уроженец ближнего зарубежья, сорвав навесной замок с помещения и проникнув на территорию стройки, похитил 10 сварочных аппаратов, 7 болгарок, 1 перфоратор и 1 лазерный уровень, причинив организации ущерб на сумму 124000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руководство УВД Зеленограда выражает благодарность жителю Зеленограда за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.

zelenogradnews.ru

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