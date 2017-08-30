В 1-м микрорайоне автомобиль сбил ребенка

28 августа около 17:30 автомобиль Hyundai Solaris под управлением 29-летнего жителя Московской области, следуя по местному проезду вдоль корпуса 128, сбил 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть.

В результате ДТП пострадал пешеход. Ребенок с различными травмами был госпитализирован в столичную больницу.

Сотрудники ГИБДД просят родителей разъяснять детям правила поведения на дорогах, а водителей – не превышать скоростной режим и быть внимательными и осторожными.

zelenogradnews.ru

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