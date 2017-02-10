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В 14-м микрорайоне задержали мужчину при попытке сбыта героина

9 февраля около жилого дома в 14-м микрорайоне полицейские задержали 35-летнего уроженца Краснодарского края при попытке незаконного сбыта героина путем «закладки».

В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено 8 свертков с наркотиками, а в салоне его автомобиля полицейские нашли еще 16 свертков общей массой 43 грамма.

Следствие установило, что задержанный занимался посреднической деятельностью в сбыте наркотических средств на территории Зеленограда.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

zelenogradnews.ru


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