22 февраля открывается проект «Родная речь»

22 февраля в Культурном центре «Зеленоград» открывается проект «Родная речь», в рамках которого гостей ждут мастер-классы по скорочтению, каллиграфии, графологии, квесты, игры по словотворчеству. Открытие приурочено к празднованию Международного дня родного языка.
16:00–18:00 квест-игра «Родная речь», 6+. В ходе игры участникам предстоит разгадывать задания-головоломки, ребусы и шарады, составлять слова и предложения. По маршрутному листу необходимо будет найти станции, расположенные в пространствах КЦ «Зеленоград». И, конечно же, проявить командные навыки и смекалку. В такие моменты вспоминается все, что иногда с трудом запоминалось на уроках русского языка;
16:30 – игра «Словотворчество» для детей 9–10 лет. По мотивам игры «Один против всех», в которой главный игрок стремится заработать наибольшее количество очков в непростой интеллектуальной битве с классом из 10–20 человек – своими соперниками по игре. При этом у него нет права даже на одну ошибку: неверный ответ повлечет за собой немедленную потерю всех заработанных очков и выбывание из игры. Чем больше неправильных ответов на вопросы дают в классе, тем больше очков зарабатывает главный игрок.
Вход свободный.
Напомним, проект «Родная речь» стартовал в 2015 году. Он включает в себя несколько автономных и одновременно тесно увязанных друг с другом мероприятий, которые направлены на популяризацию родной письменной и устной речи и призваны способствовать повышению уровня культурного и духовного развития населения округа.