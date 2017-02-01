В зеленоградской квартире нашли более 3 килограммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Зеленограда задержали ранее судимого 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В его квартире полицейские обнаружили пакеты с марихуаной общей массой более 3 килограммов. Также были найдены свертки с гашишем общей массой около 4 граммов и метадоном массой более 1 граммаа. Кроме того, в одной из комнат полицейские обнаружили две специализированные теплицы-палатки, оборудованные галогеновыми лампами, вентиляторами и системой вытяжки, а также кусты марихуаны в горшках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый заключен под стражу.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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