Акция «Наши спасатели – светоотражатели»

17 апреля сотрудники ГИБДД Зеленограда провели в округе акцию по популяризации светоотражающих элементов (фликеров) «Наши спасатели – светоотражатели».

В рамках мероприятия инспекторы останавливали взрослых и детей, напоминали о важности и необходимости использования фликеров для пешеходов в темное время суток, а также дарили небольшие светоотражатели.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного движения Российской Федерации: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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