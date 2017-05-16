Балетная студия «Грация» стала обладателем Гран-при конкурса «Слияние культур»

Коллектив балетной студии «Грация» Культурного центра «Зеленоград» привез с XVIII фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Слияние культур», проходившего в рамках международного проекта «Салют Талантов» в столице республики Татарстан с 30 апреля по 1 мая, главный приз.

Балетную студию «Грация» на фестивале представляла младшая и средняя группы. Коллектив подготовил программу из 19 номеров. По итогам конкурсных выступлений коллектив получил 17 дипломов лауреатов 1-2-3-й степеней, а также главный приз фестиваля – Гран-при. Кроме этого, руководитель студии Галина Епанчинцева получила благодарность как лучший педагог классического танца.

Всего на фестиваль приехали около 800 участников. Помимо конкурсных выступлений, каждый день творческие коллективы, солисты и их педагоги принимали участие в практических мастер-классах от профессиональных педагогов – народных и заслуженных артистов, а также в культурной программе – экскурсиях по городу Казани и окрестностях.

Как отмечено на официальном сайте фестиваля: «Ансамбль стал настоящим сокровищем фестивального дня: классическая постановка старшего состава не нашла себе конкурентов. Ребята выступили очень профессионально, движения каждого участника были техничны и отточены».

zelenogradnews.ru

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