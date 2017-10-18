15 октября Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград в рамках подготовки к празднованию Дня матери, который в этом году будет отмечаться 26 ноября, организовали видеосъемку поздравления мам «Устами младенца».

Напомним, в международный праздник День матери принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах этот день приходится на разные даты. В России праздник День матери учреждён в 1998 году по инициативе Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи и отмечается в последнее воскресенье ноября.

zelenogradnews.ru

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