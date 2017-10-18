В Зеленограде поздравили дознавателей с 25-летием службы

16 октября в актовом зале УВД Зеленограда состоялось чествование сотрудников службы дознания с годовщиной со дня образования подразделения.

Специализированные подразделения дознания в органах внутренних дел Российской Федерации были созданы 16 октября 1992 года. В производстве дознавателей ежегодно находится свыше миллиона уголовных дел. Ими расследуются 145 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Расследуемые дознавателями преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, их спектр достаточно широк. В свете последних изменений законодательства, расширивших подследственность дознавателей, роль службы значительно возросла.

Немаловажным направлением в деятельности дознания является профилактическая работа. Именно в компетенцию дознания входит расследование так называемых превентивных составов, по которым привлечение виновных к уголовной ответственности призвано предупредить совершение ими более тяжких преступлений. К ним, например, относятся причинение телесных повреждений, угроза убийством, хулиганство. В своём развитии служба дознания не стоит на месте, появляются новые формы и методы расследования, позволяющие существенно ускорить восстановление прав потерпевших и возместить причинённый им ущерб.

Заместитель начальника УВД начальник полиции подполковник полиции Александр Ивашов поздравил дознавателей окружного Управления и территориальных отделений с профессиональным праздников: «От того, насколько тщательно дознаватель восстановит все детали преступления, разберется в мотивах, толкнувших злоумышленников на совершение преступлений, зависят многие судьбы. Работа дознавателя очень ответственная, сложная, но интересная. Нельзя стать хорошим дознавателем, не отдавая себя полностью своей работе, при этом необходимо находить верные решения, основываясь на законе, понимать чужую беду, проникнуться проблемой граждан, потерпевших от преступных посягательств, и принять все меры, чтобы установить и привлечь виновного к уголовной ответственности. Это большой массив повседневной и очень кропотливой работы».

После этого отличившиеся сотрудники и работники подразделения за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности были награждены почетными грамотами и знаками отличия.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

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