В КЦ «Доброволец» отметили Всемирный день яйца

13 октября отмечается Всемирный день яйца. 17 октября Культурный центр «Доброволец» и ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград провели мастер-класс по росписи яиц и пряников, приуроченный к этой дате.

Напомним, 13 октября предложила отмечать Международная яичная комиссия на конференции, состоявшейся в австрийской столице Вене в 1996 году. В этот день проводятся различные шуточные фестивали, кулинарные конкурсы, соревнования по бросанию яиц, а также серьёзные профессиональные семинары по вопросам правильного питания и благотворительные акции.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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