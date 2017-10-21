Представители Совета ветеранов и Общественного совета при УВД обсудили вопросы взаимодействия

18 октября в помещении общественной организации ветеранов органов внутренних дел Зеленоградского округа в корпусе 1004 состоялась встреча представителей Совета ветеранов и Общественного совета при УВД Зеленограда.

За круглым столом собрались председатели общественных организаций Александр Стрельников и Анатолий Хурумов, их заместители Станислав Дьяков и Анатолий Кузнецов, а также другие члены Совета ветеранов.

На заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия и совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи, подготовки и проведения совместных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия советской милиции и Дня сотрудников органов внутренних дел:

подготовка проекта обращения Совета ветеранов и Общественного совета к молодым сотрудникам УВД;

подготовка, совместно с УВД, процедуры торжественного принятия присяги сотрудниками полиции;

выступления заслуженных ветеранов органов внутренних дел на радио, публикации в прессе на регулярной основе;

организация и проведение торжественного мероприятия для ветеранов органов внутренних дел, работавших в 60-70 годах;

проработка и подготовка предложений для руководства УВД о ежегодном награждении молодых сотрудников основных служб дипломом Совета ветеранов.

zelenogradnews.ru

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