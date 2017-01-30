Утвержден новый состав Общественного совета при УВД

Приказом начальника УВД Зеленограда был утвержден новый избранный состав Общественного совета при УВД, в который вошли:

председатель ОС – бывший заместитель префекта Зеленограда, Советник генерального директора ОАО НИИ «Микрон», ветеран органов безопасности РФ Хурумов Анатолий Ильич.

заместители председателя ОС- главный редактор информационного холдинга «Зеленоград сегодня» Кузнецов Анатолий Закирович

секретарь ОС: ведущий специалист «Зеленоградского Полиграфического центра» Куроедова Светлана Владимировна; Саттарова Флюра Нажатовна; настоятель храма святителя Николая Мерликийского Михайлов Константин Михайлович; председатель Совета общественных пунктов охраны порядка Зеленограда Буланов Сергей Борисович художественный руководитель «Ведогонь-театра» Курочкин Павел Викторович; Латышева Эмма Александровна. инженер 1 категории ГБУ «Жилищник района Матушкино» Черноусов Илья Витальевич; студент политехнического колледжа №50 Кузнецов Вячеслав Олегович; старший научный сотрудник, помощник директора ФГБУН Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук Щёлоков Альберт Николаевич; менеджер ООО «Компания ТРИ-С» Мохте Владимир Сергеевич; координатор по Зеленоградскому АО Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Палкина Светлана Сергеевна.



На прошедшем 25 января заседании Общественного совета Анатолий Хурумов предложил разделить весь состав Общественного совета на три рабочие группы, направлением деятельности которых будет взаимодействие с территориальными отделами МВД России по районам Зеленограда, что позволит улучшить взаимодействие с населением нашего города и повысит эффективность работы, проводимой общественным советом.

Напомним, прием населения членами Общественного совета осуществляется в корпусе 1103 (вход с торца жилого дома) каждую последнюю среду месяца с 16:00 до 18:00.

zelenogradnews.ru

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