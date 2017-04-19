Утверждены официальные символы празднования 60-летия Зеленограда

В префектуре Зеленограда утвердили официальные символы празднования 60-летия города. Об этом сообщили на сайте администрации округа. Ими стали Зелик, Электроника и Микрочип.

Зелик стал олицетворением Зеленограда, всех его граней жизни, его развития, роста и молодости. Электроника символизирует главную составляющую экономики города: микроэлектронику. Ведь неспроста Зеленоград продолжает удерживать реноме «города микроэлектроники» и «научного центра России». А бельчонок по имени Микрочип одновременно является официальным символом экологии Зеленограда, что в Год экологии приобретает особую актуальность, и талисманом будущего, поскольку Зеленоград был, остается и будет центром развития высоких современных технологий.

С сегодняшнего дня сувениры с символикой 60-летия Зеленограда можно приобрести в магазине «Зеленоградские сувениры» (корпус 249).

Напомним, датой основания Зеленограда 3 марта 1958 года, когда в соответствии с постановлением Совета Министров СССР началось проектирование города-спутника Москвы в районе поселка Крюково.

zelenogradnews.ru

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