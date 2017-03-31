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В детском саду №1692 прошли занятия по ПДД для родителей

30 марта в музыкальном зале детского сада №1692 педагоги вместе с инспекторами ГИБДД провели занятия с родителями младших групп по обучению детей основам правил дорожного движения, а также показали обучающие видеоролики, снятые родителями старших групп, где главными героями стали их дети.

Дети вместе со своими родителями прошли по «городу» с автобусными остановками, перекрестками, пешеходными переходами и жилыми зонами, вспомнив все правила дорожного движения.

В заключение занятия всем маленьким участникам были вручены тематические подарки.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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