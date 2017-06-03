Инспекторы ГИБДд Зеленграда присоединились к социальной кампании #НеТоропись

1 июня в рамках социальной кампании #НеТоропись, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Зеленограда были ориентированы на выявление велосипедистов, скутеристов и мотоциклистов, неукоснительное соблюдение ими правил дорожного движения и проведение с ними профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Еще раз инспекторы ГИБДД обратили внимание владельцев мототранспорта на использование средств защиты, соблюдения скоростного режима и правил маневрирования, призвали велосипедистов и начинающих мотолюбителей серьезно отнестись к правилам безопасного управления двухколесным транспортным средством, и напомнили, что управление скутером и мотоциклом без шлема запрещено правилами дорожного движения, а для скутеров, например, действуют следующие законодательные ограничения: разрешено передвижение только по правому ряду многополосной дороги, запрещён поворот налево и разворот на многополосных дорогах, разрешенная скорость движения в городе – не более 50 км/час.

В заключение всем владельцам двухколесных транспортных средств были розданы листовки с хештегом #НеТоропись.

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу

zelenogradnews.ru

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