Ограничение движения автотранспорта 9 мая 2017 года

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне, ГИБДД Зеленограда просит автовладельцев до 19:30 8 мая переставить личные транспортные средства, припаркованные на Центральной площади. Оставленные после 19:30 автомобили будут эвакуированы сотрудниками ГИБДД.

9 мая в связи с проведением праздничного салюта с 20:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение личного автотранспорта по Савелкинскому проезду.

ГИБДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и заранее планировать маршруты передвижения.

Так как в этом году все основные праздничные мероприятия пройдут на Центральной площади, изменений в движении общественного транспорта не будет.

zelenogradnews.ru

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