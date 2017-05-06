Ограничение движения автотранспорта 9 мая 2017 года
- Суббота, Май 6, 2017, 19:25
- Транспорт
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В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы в Великой Отечественной войне, ГИБДД Зеленограда просит автовладельцев до 19:30 8 мая переставить личные транспортные средства, припаркованные на Центральной площади. Оставленные после 19:30 автомобили будут эвакуированы сотрудниками ГИБДД.
9 мая в связи с проведением праздничного салюта с 20:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение личного автотранспорта по Савелкинскому проезду.
ГИБДД просит автомобилистов быть предельно внимательными и заранее планировать маршруты передвижения.
Так как в этом году все основные праздничные мероприятия пройдут на Центральной площади, изменений в движении общественного транспорта не будет.
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