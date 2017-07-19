Проезд от ТРЦ «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным
- Среда, Июль 19, 2017, 12:41
- Товары и услуги, Транспорт
- Добавить комментарий
С 17 июля проезд в автобусах от торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным. Стоимость проезда составляет 20 рублей.
Как отмечается в
Напомним, бесплатно от ТРЦ «Зеленопарк» до Зеленограда по-прежнему можно добраться на автобусах «Леруа Мерлен» и «Ашан».
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.