Проезд от ТРЦ «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным

С 17 июля проезд в автобусах от торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным. Стоимость проезда составляет 20 рублей.

Как отмечается в группе торгово-развлекательного центра в сети «ВКонтакте», проезд от станции Крюково до «Зеленопарка» останется бесплатным.

Напомним, бесплатно от ТРЦ «Зеленопарк» до Зеленограда по-прежнему можно добраться на автобусах «Леруа Мерлен» и «Ашан».

zelenogradnews.ru

Еще по теме