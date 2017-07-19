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Проезд от ТРЦ «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным

С 17 июля проезд в автобусах от торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» до станции Крюково стал платным. Стоимость проезда составляет 20 рублей.

Как отмечается в группе торгово-развлекательного центра в сети «ВКонтакте», проезд от станции Крюково до «Зеленопарка» останется бесплатным.

Напомним, бесплатно от ТРЦ «Зеленопарк» до Зеленограда по-прежнему можно добраться на автобусах «Леруа Мерлен» и «Ашан».

zelenogradnews.ru


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