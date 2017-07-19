В УВД Зеленограда подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года

На мероприятии присутствовали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве, куратор УВД по Зеленоградскому АО полковник полиции Андрей Половинка, прокурор Зеленоградского АО старший советник юстиции Андрей Залегин, префект Зеленоградского АО Анатолий Смирнов, председатель Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО Анатолий Хурумов, а также представители других структур.

Перед началом доклада в торжественной обстановке начальник УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Василевский вручил грамоты сотрудникам, имеющим высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.

В своем докладе Сергей Василевский отметил, что усилия личного состава направлены на повышение уровня безопасности граждан, устранение причин и условий возникновения экстремизма, организованных форм преступности, коррупции. В числе ключевых приоритетов остается борьба с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, недопущение вовлечение их в преступную и антиобщественную деятельность.

Принятые в первом полугодии меры оказали положительное влияние на состояние оперативной обстановки в округе. Темпы роста зарегистрированной преступности сократились на 29.6%. Снижение регистрации отмечается на территориях обслуживания всех трех ОМВД. Условием снижения преступности явилась позитивная тенденция к сокращению имущественных составов преступлений, таких как кражи (-43.0%), мошенничества (-25.3%), грабежи (-51.2%), разбойные нападения (-33.3%). На фоне общего снижения преступности отмечено сокращение преступлений, относящихся к категории против личности (-40.1%).

«Подтвердили свою актуальную значимость проведенные на территории округа профилактические мероприятия, направленные на оздоровление криминогенной обстановки по борьбе с уличными преступлениями и карманными кражами, – отметил Сергей Василевский. – Их конечным результатом стало снижение преступности в общественных местах города на 38.9%, в том числе на улицах на 36.1%».

На 46.6% сократилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. Зафиксировано снижение на 33.1% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также на 43.8% безработными лицами и не имеющими постоянного источника дохода.

Усилено индивидуальное профилактическое воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. Количество преступлений снизилось на 23.1%, или с 13 до 10 преступлений.

В первом полугодии 2017 года в приоритетном порядке выполнялись задачи по противодействию незаконному обороту наркотиков. По уровню раскрываемости преступлений округ занимает третье место среди окружных управлений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года практически в семь раз увеличилась масса изъятых из оборота наркотических средств с 920 до 6111 граммов (+564.2%), а доля изъятых из оборота курительных смесей составила 26.4%. Сергей Василевский отметил высокую результативность работы вновь созданного подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

В целях реализации принципа неотвратимости наказания приоритетной остается задача по раскрытию преступлений прошлых лет. В первом полугодии 2017 года Управлением выявлено на 63.9% больше таких преступлений. Повышению эффективности раскрытия преступлений прошлых лет способствовала работа подразделений по розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда. Удельный вес прекращенных розыскных дел в отношении лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, составил 35.9%.

Префект округа поблагодарил полицию за высокий уровень безопасности в городе при проведении различных мероприятий и пожелал полиции Зеленограда продолжать такую же слаженную работу, чтобы жители города всегда ощущали себя в полной безопасности.

Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО

zelenogradnews.ru

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