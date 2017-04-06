C 6 апреля в жилых домах двух микрорайонов Зеленограда отключат электричество

Согласно опубликованному на сайте «Мосэнергосбыт» графику , с 6 апреля и до полного погашения задолженности будет отключено электричество в подъездах и подвалах домов 345, 346, 347, 130А, 130Б, 109, 118, 120, 126, 128, 138, 145, 160.

За период с августа 2016 года по январь 2017 задолженность перед энергетиками ГБУ «Жилищник района Савелки» составила 9.7 млн рублей, а ГБУ «Жилищник района Матушкино» – 14.7 млн рублей.

Напомним, 30 марта «Мосэнергосбыт» уже отключала электричество в нескольких жилых домах 1-го, 3-го и 23-го микрорайонов за долги. Тогда ограничения продлились сутки.

zelenogradnews.ru

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