C 6 апреля в жилых домах двух микрорайонов Зеленограда отключат электричество
- Четверг, Апрель 6, 2017, 13:34
- ЖКХ
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Согласно опубликованному на сайте «Мосэнергосбыт»
За период с августа 2016 года по январь 2017 задолженность перед энергетиками ГБУ «Жилищник района Савелки» составила 9.7 млн рублей, а ГБУ «Жилищник района Матушкино» – 14.7 млн рублей.
Напомним, 30 марта «Мосэнергосбыт» уже отключала электричество в нескольких жилых домах 1-го, 3-го и 23-го микрорайонов за долги. Тогда ограничения продлились сутки.
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