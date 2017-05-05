«Эко-суббота – 2017»

29 апреля в Зеленограде прошел ежегодный фестиваль «Эко-суббота». Мероприятие планировалось провести 22 апреля, но из-за неблагоприятных погодных условий было решено его перенести.

В течение всего дня на площадках фестиваля проходили различные мастер-классы, где участники лепили игрушки из глины, разрисовывали экосумки и делали украшения.

На летней веранде Культурного центра «Зеленоград» прошли тематические лекции и презентации экологических проектов «Экодвор», направленного на объединение людей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения дворов, и проекта ECO-Z по введению в школах раздельного сбор отходов с последующим вывозом на заводы по переработке вторичного сырья.

В рамках фестиваля прошла акция «Добрая книга» по сбору книг для библиотеки села Усады Рязанской области.

Кроме того, приют для животных «Ника» привез на фестиваль своих питомцев, среди которых желающие могли выбрать себе друга и забрать его домой.

На площади перед Культурным центром развернулась кампания по «умному» сбору отходов: здесь были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Также был организован сбор ненужной одежды и использованных батареек.

Завершился праздник выступлением этно-клуба «Дикое поле» и награждением победителей фестивальных конкурсов.

zelenogradnews.ru

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