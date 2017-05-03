Основные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Великой Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Зеленограде 5 мая с возложения цветов и венков к памятным местам округа: памятнику-бюсту дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского в парке Победы, памятнику защитникам Москвы на братской могиле в сквере у станции Крюково и к монументу «Штыки» на 40 километре Ленинградского шоссе.

5 мая состоится акция «Рубеж славы Крюково», в рамках которого пройдут «Крюковский марш» и автопробега. Начало мероприятий в 11:00.

5 мая на площадке у корпуса 1432 пройдет праздник двора «Память о героях». Начало в 16:00.

6 мая в Зеленограде пройдет велоэкскурсия «Памятники Победы». Стартует колонна с территории автогородка в 10:00.

7 мая в 11:00 в парке Победы начнется патриотический квест «Города-герои».

7 мая в 16:00 у памятника-бюста К. К. Рокоссовского в парке Победы стартует велоэкскурсия по местам боевой славы.

7 мая в Культурном центре «Зеленоград» состоится праздничный ретро-вечер «Тепло души». Начало в 18:30.

8 мая в 15:00 на площадке у каскада фонтанов в парке Победы стартует третий сезон проекта «Моноспектакли на стуле».

8 мая в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» начнется праздничный концерт «Твою весну они спасли» литературного театра «Романтик».

9 мая в «Зеленопарке» пройдет акция «Бессмертный полк».

9 мая с 13:00 до 15:00 на Центральной площади выступят творческие коллективы Культурного центра «Зеленоград», а продолжат программу выступления коллективов «Творческого лицея».

9 мая в 17:00 на Центральной площади начнется торжественный митинг-концерт «О подвигах, о доблести, о Славе» и шествие воспитанников кадетских классов школ Зеленограда, а в 17:30 – праздничная концертная программа «С праздником Победы, ветераны!», которая продлится до 22:00 и завершится праздничным фейерверком.

13 мая в клубе «Радуга» пройдет концерт студии «Бельканто». Начало в 17:00.

Кроме того, в культурном центре «Зеленоград» до 22 мая будет работать выставка «Жизнь, опалённая войной», а в Музее Зеленограда до 14 мая будет открыта выставка «Вечный огонь».

zelenogradnews.ru

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