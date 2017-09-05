Акция «Ночь кино – 2017» в КЦ «Зеленоград»
- Вторник, Сентябрь 5, 2017, 9:08
- Досуг
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Культурный центр «Зеленоград» стал участником всероссийской акции «Ночь кино – 2017», которая прошла в ночь с 27 на 28 августа.
В фойе Культурного центра разместилась фотозона, где гости могли примерить маски отечественных и зарубежных киногероев: Константина Хабенского, Аллы Пугачевой, Брэда Питта, Веры Брежневой, Дмитрия Нагиева, Анджелины Джоли.
На большом экране театрального зала все желающие смогли увидеть две современные отечественные ленты: мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» и фильм «Кухня. Последняя битва».
В перерыве между кинопоказами перед собравшимися выступали сольные исполнители: Наталья Парфенова, Наталья Люмьер и Михаил Барцев. Музыканты исполнили популярные песни и романсы из отечественных кинофильмов разных лет.
Также на сцене бальные пары исполняли танцы из известных кинофильмов, сцены из которых в это же время транслировались на большом экране.
Кроме того, в рамках акции у гостей была возможность посетить фотовыставку Игоря Коровкина и поиграть в настольные игры.
Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»
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