Акция «Ночь кино – 2017» в КЦ «Зеленоград»

Культурный центр «Зеленоград» стал участником всероссийской акции «Ночь кино – 2017», которая прошла в ночь с 27 на 28 августа.

В фойе Культурного центра разместилась фотозона, где гости могли примерить маски отечественных и зарубежных киногероев: Константина Хабенского, Аллы Пугачевой, Брэда Питта, Веры Брежневой, Дмитрия Нагиева, Анджелины Джоли.

На большом экране театрального зала все желающие смогли увидеть две современные отечественные ленты: мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» и фильм «Кухня. Последняя битва».

В перерыве между кинопоказами перед собравшимися выступали сольные исполнители: Наталья Парфенова, Наталья Люмьер и Михаил Барцев. Музыканты исполнили популярные песни и романсы из отечественных кинофильмов разных лет.

Также на сцене бальные пары исполняли танцы из известных кинофильмов, сцены из которых в это же время транслировались на большом экране.

Кроме того, в рамках акции у гостей была возможность посетить фотовыставку Игоря Коровкина и поиграть в настольные игры.

Фотографии предоставлены КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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