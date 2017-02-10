14 февраля в 16:00 в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) начнется эколого-фольклорная программа «В гостях у Болотницы», посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий. Программа откроет цикл мероприятий, организованных КЦ «Доброволец» совместно с зеленоградской дирекцией «Мосприроды» и приуроченных к году экологии в России.

Участники мероприятия узнают, что такое болотная экосистема, какие бывают типы болот, образы болот в фольклоре и литературе и познакомятся с примечательной болотной флорой и фауной.

Кроме того, все желающие смогут принять участье в эковикторинах «Голоса на болоте», «Найди пару», «Запахи леса», а в завершение вечера изготовят своими руками поделку из фетра «Лягушка-квакушка».

zelenogradnews.ru

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