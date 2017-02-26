Масленица на Школьного озере

25 февраля на западном берегу Школьного озера прошел праздник, посвященный Масленице. Его организовал для зеленоградцев досуговый центр «Энергия».

Участники театрализованного представления устроили интерактив с детишками, организовав для них веселые забавы: конкурсы, хороводы, загадки, викторины и, конечно, танцы, без которых не обходится ни один праздник.

Те, кто замерз, грелись сладким чаем и горячей гречневой кашей.

В программе праздника был также конкурс масленичных кукол и сжигание чучела в завершение мероприятия.

zelenogradnews.ru

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