Главная  »  Досуг, Фото  »  Масленица на Школьного озере

Масленица на Школьного озере

25 февраля на западном берегу Школьного озера прошел праздник, посвященный Масленице. Его организовал для зеленоградцев досуговый центр «Энергия».

Участники театрализованного представления устроили интерактив с детишками, организовав для них веселые забавы: конкурсы, хороводы, загадки, викторины и, конечно, танцы, без которых не обходится ни один праздник.

Те, кто замерз, грелись сладким чаем и горячей гречневой кашей.

В программе праздника был также конкурс масленичных кукол и сжигание чучела в завершение мероприятия.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.