Масленица в Культурном центре «Зеленоград»

26 февраля в Культурном центре «Зеленоград» прошел праздник, посвященный завершению масленичной недели.

Театр танца «Сапфир» показал календарно-обрядовую постановку «Встреча Масленицы», на котором артисты рассказали про историю и традиции праздника: какие блины печь в какой день недели, почему первый блин комом, какие развлечения принято проводить. Ученики детской музыкальной школы №71 выступили с народными музыкальными инструментами. Детский театр «Барабан» показал теневой спектакль про новые приключения Колобка.

В течение всего дня дети и взрослые на мастер-классах учились делать мечи из дерева, танцевать топотушки, резьбе по дереву, создавать игрушки из ткани, ниток и теста, а также правильно выбирать и заваривать чай.

Кроме того, у входа в Культурный центр гости играли в традиционные народные забавы, а настоящий кузнец показал мастер-класс по ковке.

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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