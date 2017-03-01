Масленица в Культурном центре «Зеленоград»
- Среда, Март 1, 2017, 2:43
- Досуг
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26 февраля в Культурном центре «Зеленоград» прошел праздник, посвященный завершению масленичной недели.
Театр танца «Сапфир» показал календарно-обрядовую постановку «Встреча Масленицы», на котором артисты рассказали про историю и традиции праздника: какие блины печь в какой день недели, почему первый блин комом, какие развлечения принято проводить. Ученики детской музыкальной школы №71 выступили с народными музыкальными инструментами. Детский театр «Барабан» показал теневой спектакль про новые приключения Колобка.
В течение всего дня дети и взрослые на мастер-классах учились делать мечи из дерева, танцевать топотушки, резьбе по дереву, создавать игрушки из ткани, ниток и теста, а также правильно выбирать и заваривать чай.
Кроме того, у входа в Культурный центр гости играли в традиционные народные забавы, а настоящий кузнец показал мастер-класс по ковке.
Фотографии КЦ «Зеленоград»
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