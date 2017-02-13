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Мастер-класс по декупажу «Совушка»

15 февраля руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Hand made» Елена Емельянова проведет в клубе «Силуэт» (корпус 1432) мастер-класс по декупажу – довольно несложной и очень популярной технике декорирования различных предметов.

Участники мастер-класса узнают, как с помощью простой салфетки можно превратить любой предмет в произведение искусства, и создадут собственный маленький шедевр – фигурку совы, которую смогут забрать с собой и порадовать родных и близких.

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 733-24-33.

zelenogradnews.ru


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