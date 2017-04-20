Мастер-класс по русскому бильярду «Пирамида»
- Четверг, Апрель 20, 2017, 14:13
- Досуг
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18 апреля сертифицированный тренер по бильярду с 15-летним стажем преподавания, КМС и МС по бильярду Алексей Козлов провел в клубе «Штос» мастер-класс по русскому бильярду «Пирамида».
Участники узнали основы техники игры в русский бильярд, прошли практическое занятие «Азбука бильярда» и закрепили приобретенные знания и навыки.
Мероприятие было организовано Культурным центром «Доброволец» совместно с бильярдным клубом «Штос».
Фотографии предоставлены организаторами
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