18 апреля сертифицированный тренер по бильярду с 15-летним стажем преподавания, КМС и МС по бильярду Алексей Козлов провел в клубе «Штос» мастер-класс по русскому бильярду «Пирамида».

Участники узнали основы техники игры в русский бильярд, прошли практическое занятие «Азбука бильярда» и закрепили приобретенные знания и навыки.

Мероприятие было организовано Культурным центром «Доброволец» совместно с бильярдным клубом «Штос».

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru

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