Мастер-класс по живописи «Весенние цветы»
- Среда, Март 29, 2017, 12:12
- Досуг
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23 марта в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся мастер-класс по живописи для детей от 6 лет «Весенние цветы».
Ребята узнали секреты создания картин в технике акварель, научились работать с передним и задним планом картины, правильно смешивать цвета. Затем участники мастер-класса смогли проявить фантазию и воплотить в жизнь собственное видение живописных цветов.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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