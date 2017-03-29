Мастер-класс по живописи «Весенние цветы»

23 марта в детском развивающем центре «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» состоялся мастер-класс по живописи для детей от 6 лет «Весенние цветы».

Ребята узнали секреты создания картин в технике акварель, научились работать с передним и задним планом картины, правильно смешивать цвета. Затем участники мастер-класса смогли проявить фантазию и воплотить в жизнь собственное видение живописных цветов.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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