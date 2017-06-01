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Награждение победителей Инстаграм-конкурса «Велокольцо. Памятники Победы»

31 мая в Музее Зеленограда состоялось награждение победителей Инстаграм-конкурса «Велокольцо. Памятники Победы».

Победителями конкурса стали Анастасия Курчакова, Полина Ларкина, Оксана Шугаева, Маргарита Забродская, Наталья Назарова, Андрей Балыкин.

В номинации «Самый молодой участник» победили семья Шугаевых и семья Евстигнеевых.

Все победители получили книги, брошюры и открытки о Зеленограде от Музея Зеленограда, а также призы от партнеров мероприятия: магазина спортивных товаров «Декатлон», велосети «4sport» и медицинского центра «Аксис».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru


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