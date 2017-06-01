Награждение победителей Инстаграм-конкурса «Велокольцо. Памятники Победы»
- Четверг, Июнь 1, 2017, 12:17
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31 мая в Музее Зеленограда состоялось награждение победителей Инстаграм-конкурса «Велокольцо. Памятники Победы».
Победителями конкурса стали Анастасия Курчакова, Полина Ларкина, Оксана Шугаева, Маргарита Забродская, Наталья Назарова, Андрей Балыкин.
В номинации «Самый молодой участник» победили семья Шугаевых и семья Евстигнеевых.
Все победители получили книги, брошюры и открытки о Зеленограде от Музея Зеленограда, а также призы от партнеров мероприятия: магазина спортивных товаров «Декатлон», велосети «4sport» и медицинского центра «Аксис».
Фотографии КЦ «Доброволец»
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