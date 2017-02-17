Серия открытых мастер-классов от кофейни «Даблби»

Бариста кофейни «Даблби» проведут в Культурном центре «Зеленоград» серию мастер-классов, на которых расскажут о мире кофе, познакомят с его историей и полезными свойствами, наглядно покажут весь путь кофейного зерна от ягоды до ароматного напитка в чашке, а также предоставят гостям возможность принять участие в процессе приготовления кофе и продегустировать его.

17 февраля в 18:30 состоится мастер-класс «Кофе: теория и практика. Что такое кофе». Жизнь кофе до вашей чашки: география произрастания кофе, виды кофейных деревьев, влияние местности и почвы на вкусовые характеристики кофе, понятие терруар, кофейная ягода.

24 февраля в 15:00 – «Кофе: теория и практика. Кофе Speciality (Спешилти) vs растворимый кофе». Способы сбора и обработки кофейных ягод. Факторы при обработке зерна, влияющие на вкус. Критерии оценки кофейного зерна. Каким требованиям должно соответствовать сырье, чтобы стать кофейным зерном Speciality. Сырье для производства растворимого кофе. Дегустация зернового кофе и растворимого кофе.

Вход свободный.

«Даблби» – международная сеть кофеен из России, работающая с зерном класса specialty, начиная от покупки зеленого зерна напрямую у фермеров в лучших регионах произрастания до создания своих смесей, обжарки и приготовления в собственных заведениях. На рынке с 2012 года, является членом в SCAE и победителем в национальном чемпионате Russian Coffee Cup 2015, 2016. В сеть входит более 50 кофеен в разных городах России, Казахстане и Европе. В Культурном центре «Зеленоград» кофейня открылась чуть более года назад.

zelenogradnews.ru

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