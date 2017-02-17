Соревнования «Кегельринг» для школьников

23 февраля с 12:00 до 16:00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдут соревнования по робототехнике «Кегельринг» среди школьников в возрасте от 7 до 17 лет, занимающихся роботами на базе конструкторов LegoMindstorm.

Участникам необходимо подготовить автономного робота, способного за максимально короткое время вытолкнуть из круга расположенные в нем кегли. Размер робота не должны превышать 25 см по длине и ширине, высота и вес не ограничиваются.Робот не должен иметь каких-либо приспособлений для выталкивания кеглей:механических, пневматических, вибрационных, акустических.

Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград».

Для участия необходимо отправить заявку по электронной почте.

zelenogradnews.ru

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