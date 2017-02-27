3 марта в доме мотокультуры «iZBa» (улица Староандреевская, дом 20) пройдет «Z ФЕСТ – 2017», в рамках которого свои программы представят рок-группы: «Z-Band» (Зеленоград), «РЭДЛ?» (Москва), «Nothing Like Art» (Зеленоград), «Louder Than Life» (Зеленоград) и трио Андрея Свирина (Москва). Проведет программу легендарный рок-эксперт, журналист-музыковед Всеволод Баронин.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный, но количество мест за столами ограничено. Забронировать места можно по телефону 8 (985) 928-57-52.

В качестве организаторов фестиваля выступает мотоклуб «Z-Brothers» при поддержке Департамента культуры г. Москвы в лице Культурного центра «Доброволец».

Напомним, первый музыкальный фестиваль «Z ФЕСТ» прошел 9 июля 2016 года.

zelenogradnews.ru

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