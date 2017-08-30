Автомобиль сбил женщину на тротуаре в 1-м микрорайоне

29 августа около 22:35 автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 20-летнего зеленоградца, следуя по улице Генерала Алексеева в направлении улицы Юности, напротив корпуса 118 при повороте на улицу Николая Злобина столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Cruze под управлением 26-летнего жителя Подмосковья.

После столкновения первый автомобиль изменил траекторию движения, выехал на тротуар и сбил 22-летнюю жительницу Зеленограда, которая стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора для пешеходов.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. С различными травмами она была доставлена в городскую больницу.

zelenogradnews.ru

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