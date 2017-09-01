Первый раз в первый класс

Воспитание ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья являются одной из непростых, но радостных обязанностей родителей. Малыш растет и однажды становится первоклассником, в связи с чем ответственность родителей только возрастает. Ребёнок адаптируется к школе и новым условиям, и его организм испытывает максимальные нагрузки. В этот период появляется опасность возникновения различных заболеваний. Для того, чтобы сохранить здоровье ребёнка, а также обеспечить его успешную учебную деятельность, необходимо создать для этого благоприятные условия.

Не забудьте о таких составляющих здорового образа жизни школьника, как:

Продуманный до мелочей режим дня. Соблюдение режима дня поможет ребёнку избежать перенапряжения нервной системы, а также привить самостоятельность, научит быть собранным и ответственным. Уже к середине первого класса чёткое соблюдение режима станет привычкой и ежедневной потребностью ребёнка.

Соблюдение режима дня поможет ребёнку избежать перенапряжения нервной системы, а также привить самостоятельность, научит быть собранным и ответственным. Уже к середине первого класса чёткое соблюдение режима станет привычкой и ежедневной потребностью ребёнка. Режим питания. Питание школьника должно быть регулярным, полноценным, сбалансированным, разнообразным. Важно помнить, что количество и качество пищи у детей не только компенсирует затраты в энергии, но и обеспечивает такие процессы, как правильный рост и развитие всех органов и систем организма.

Питание школьника должно быть регулярным, полноценным, сбалансированным, разнообразным. Важно помнить, что количество и качество пищи у детей не только компенсирует затраты в энергии, но и обеспечивает такие процессы, как правильный рост и развитие всех органов и систем организма. Физическая активность. Двигаться ребенок должен как можно больше, так как движение – это жизнь и гармоничное развитие. Необходима ежедневная утренняя гимнастика, прогулки и активность на свежем воздухе не менее 3-х часов в сутки.

Двигаться ребенок должен как можно больше, так как движение – это жизнь и гармоничное развитие. Необходима ежедневная утренняя гимнастика, прогулки и активность на свежем воздухе не менее 3-х часов в сутки. Оптимальные санитарно-гигиенические нормы и правила. Необходимо приучать ребёнка к чистоте и порядку, бережному отношению к одежде и обуви, аккуратному обращению с учебниками и письменными принадлежностями, регулярной помощи в уборке своей комнаты.

Необходимо приучать ребёнка к чистоте и порядку, бережному отношению к одежде и обуви, аккуратному обращению с учебниками и письменными принадлежностями, регулярной помощи в уборке своей комнаты. Полноценный отдых. Обеспечить полноценный отдых поможет достаточный и правильно организованный сон. Ребенок начальной школы должен спать не менее 10.5–11 часов в сутки. Проветривание комнаты перед сном очень благотворно сказывается на процессе засыпания и сна ребенка.

Обеспечить полноценный отдых поможет достаточный и правильно организованный сон. Ребенок начальной школы должен спать не менее 10.5–11 часов в сутки. Проветривание комнаты перед сном очень благотворно сказывается на процессе засыпания и сна ребенка. Родительская любовь и забота. Чем спокойнее будут ощущать себя родители первоклассника, проявлять терпение, оказывать необходимую поддержку – тем быстрее и проще пройдёт процесс адаптации к школе. Необходимо также уважать ребёнка и беречь его нервную систему, избегая незаслуженных упрёков и оскорблений. Если ребёнок неправ – нужно спокойно разъяснить ошибочность его поведения и возможные последствия.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ООО ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)

zelenogradnews.ru

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