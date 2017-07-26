Инспекторы ГИБДД помогли доставить раненого мужчину в больницу

Как сообщили в ГИБДД, на Московском проспекте к патрульному автомобилю ДПС подъехала машина марки Opel. Женщина-водитель сообщила полицейским, что в автомобиле находится ее раненый муж, который разбил голову, упав с высоты на дачном участке. Супруга сразу же повезла его в ближайшую больницу, но заблудилась.

Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с пострадавшим и помогли женщине быстро доехать до больницы. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Напомним, похожий случай произошел в сентябре 2015 года, когда инспекторы ДПС помогли роженице быстро добраться до роддома.

zelenogradnews.ru

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