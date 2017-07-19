КамАЗ врезался в стоящий на светофоре автомобиль

18 июля около 16:50 самосвал КамАЗ под управлением 57-летнего жителя Московской области на Георгиевском проспекте напротив корпуса 2044 врезался в стоящий на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобиль Audi Q5, за рулем которого находилась 52-летняя москвичка.

В результате ДТП пострадал водитель Audi Q5. Нарядом скорой медицинской помощи женщина с различными травмами госпитализирована в городскую больницу.

zelenogradnews.ru

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