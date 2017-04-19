В ДТП на Георгиевском проспекте пострадал ребенок
- Среда, Апрель 19, 2017, 14:18
- Происшествия
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17 апреля около 19:15 автомобиль Nissan Pathfinder под управлением 32-летнего жителя Кировской области на Георгиевском проспекте напротив корпуса 2045 врезался в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль ВАЗ-1140, за рулем которого находился 36-летний зеленоградец.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ 1140: 30-летняя женщина и ее 5-летний сын, который находился на заднем сидении автомобиля в детском удерживающем устройстве. С различными травмами они были доставлены в столичные больницы.
По факту ДТП ведется расследование.
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