Задержана подозреваемая в краже кошелька у пенсионерки

Сотрудники полиции задержали 20-летнюю жительницу Московской области, которая подозревается в краже в одном из магазинов Зеленограда кошелька из кармана 82-летней пенсионерки.

Похищенный кошелек изъят и возвращен пенсионерке.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям, а также ведется розыск возможных соучастников.

zelenogradnews.ru

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