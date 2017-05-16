Задержана подозреваемая в краже кошелька у пенсионерки
- Вторник, Май 16, 2017, 10:00
- Происшествия
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Сотрудники полиции задержали 20-летнюю жительницу Московской области, которая подозревается в краже в одном из магазинов Зеленограда кошелька из кармана 82-летней пенсионерки.
Похищенный кошелек изъят и возвращен пенсионерке.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям, а также ведется розыск возможных соучастников.
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